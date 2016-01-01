فى الطقس الحار.. أطعمة تجنبك العطش



أطعمة تجنبك العطش أطعمة تجنبك العطش



مع أرتفاع الطقس الحار أطعمه جديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى فى رمضان فهى تعمل على ترطيب الجسم وتجنبك العطش إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



1. مانجو ..



هو واحد من أكثر العصائر صحة فهو يحتوي المانجو على وفرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين أ والحديد والكالسيوم وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم ..

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إقرأ أيضا .. يحارب العطش.. تعرفي على أفضل طبق على مائدة السحور .. فيديو2. الطماطم ..في حين أن الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية ، إلا أنها تحتوي على مادة كيميائية نباتية مفيدة تسمى الليكوبين التي تحمي الجلد من التلف الذي تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية3. الخيار ..غني بالعناصر الغذائية الهامة ومضادات الأكسدة ويحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف القابلة للذوبان. ارتفاع نسبة الماء في الخيار يجعله غذاءً مثاليًا لتناوله خلال أشهر الصيف الحارة4. اللبن الرائب ..يساعد على هضم أفضل وتحسين المناعة ويوفر بشرة صحية ومتوهجة. عند تناول اللبن الرائب ، يكون له تأثير تبريد على الجسم ، وهذا هو السبب في أنه يستهلك أكثر في الصيف.5. الخضراوت الورقية ..مثل السبانخ واللفت والخس هي قوة من العناصر الغذائية ومحتوى عالي من الماء وعند الاستهلاك ستحافظ على جسمك باردًا ورطبًا خلال أشهر الصيف. تجنب الإفراط في طهي هذه الخضروات لأن محتوى الماء يمكن أن يفقد6. الكرفس ..يحتوي الكرفس أيضًا على نسبة عالية من الماء ويحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك والفولات التي ستبقيك مستمرًا خلال أشهر الصيف الحارة.7. السملونيجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي في الصيف لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ويحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية. استهلاك البطيخ سيحافظ على صحتك ورطوبتك في الصيف.8. التوتمثل التوت والفراولة والتوت والعنب محملة بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض والتي من شأنها أن تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحافظ على صحتك أثناء الصيف. نصيحة : استمتع بالتوت بمفرده أو يمكنك صنع عصير التوت9. الحمضياتالحمضيات مثل الليمون والليمون والبرتقال والجريب فروت والفاكهة غنية بفيتامين سي والمغذيات الأساسية الأخرى التي تقوي جهاز المناعة وتحافظ على رطوبة جسمك في نفس الوقت يمكنك الاستمتاع بالبرتقال والجريب فروت والفاكهة بمفردها. يمكنك عمل عصير ليمون