بسبب الجفاف و قلة تناول السوائل الكثير من المشاكل لمرضى جلطات المخ ومرضى تجلط الأوردة
قال الدكتور أحمد سيد مصطفى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني، خلال استضافته بموقع صدى البلد أنه يتعرض الكثير من المرضى فى رمضان للعديد من المشاكل الصحية خاصة ممن لديهم ضيق وإنسداد فى شرايين المخ
أكد أن هناك علاجات سريعة تساعد فى علاج تلك الضيق أو الانسداد ويبدأ ظهور تحسن كبير للمريض.
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التعليقات على لمحاربة انسداد الشرايين.. حيل لصيام آمن
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