لمحاربة انسداد الشرايين.. حيل لصيام آمن

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انسداد الشرايين


بسبب الجفاف و قلة تناول السوائل الكثير من المشاكل لمرضى جلطات المخ ومرضى تجلط الأوردة

قال الدكتور أحمد سيد مصطفى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني، خلال استضافته بموقع صدى البلد أنه يتعرض الكثير من المرضى فى رمضان للعديد من المشاكل الصحية خاصة ممن لديهم ضيق وإنسداد فى شرايين المخ

أكد أن هناك علاجات سريعة تساعد فى علاج تلك الضيق أو الانسداد ويبدأ ظهور تحسن كبير للمريض.

وتابع أحمد سيد، خلال استضافته بموقع صدى البلد، أن على مريض تجلط الأوردة أيضا تناول كميات كافية من المياة في شهر رمضان تعوض النقص الذي حدث في فترة الصيام ما يقارب إلى 2500 سم من السوائل.

وأضاف أنه من الافضل تناول السوائل على مدار الساعات وعدم شرب كميات كبيرة في ساعات قليلة لانها تذهب إلى الكلى ويتم شرب حوالي 200 سم ماء كل ساعة.

المصدر: elbalad

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