أسعار تبدأ من 50 جنيها .. كيف يواجه طلاب جامعة القاهرة سماسرة الأبحاث

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تداول عدد من طلاب كليات جامعة القاهرة، عدد من قوائم الأسعار الخاصة بكتابة الأبحاث من قبل معيدين ومكتبات خارجية، تتراوح الأسعار ما بين 150 إلى 50 جنيه في المادة، بالإضافة إلى عروض الاستقطاب على جروبات الدفعات على الفيسبوك، التي يواجهه الطلاب بطرق مختلفة نتعرف عليها من خلال التقرير التالي؛



استنكر الطالب محمد بدران أدمن جروب دفعة الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وجود دكاترة تأخذ فلوس من الطلاب مقابل كتابة البحث مكانة، موضحا أنهم ليس دكاترة بالجامعة ومن الممكن أن يكون منتفعين من أصحاب المكاتب الخارجية.



وأضاف بدران، لـ"صدى البلد، أن من أهم شروط الأبحاث هي إلا تكون متشابهة، وهي ما يصعب على كاتب الأبحاث كلها فعلها، مؤكدًا صعوبة أن يعتمد في كل كتابة بأسلوب مختلف حتى الأبحاث لا تكون متشابهة.

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وفي نفس السياق، أشارت دعاء محمود، الطالبة بكلية الحقوق، أن المصادر موجودة ومتوفرة على شبكة الإنترنت بصيغة ال pdf، يمكن للطلاب أن يقوموا بتحميلها من استخدمها في إعداد البحث.وتابعت دعاء، لـ"صدى البلد"، أن الكلية أعلنت القواعد التي سوف نعمل عليها في موضوعات الأبحاث، لافتة إلى أن عدد كبير من الطلاب بدأ فعلا في كتابة الأبحاث، موضحة أن المعلومات متوفرة أيضا على مواقع الأنترنت.