تداول عدد من طلاب كليات جامعة القاهرة، عدد من قوائم الأسعار الخاصة بكتابة الأبحاث من قبل معيدين ومكتبات خارجية، تتراوح الأسعار ما بين 150 إلى 50 جنيه في المادة، بالإضافة إلى عروض الاستقطاب على جروبات الدفعات على الفيسبوك، التي يواجهه الطلاب بطرق مختلفة نتعرف عليها من خلال التقرير التالي؛
استنكر الطالب محمد بدران أدمن جروب دفعة الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وجود دكاترة تأخذ فلوس من الطلاب مقابل كتابة البحث مكانة، موضحا أنهم ليس دكاترة بالجامعة ومن الممكن أن يكون منتفعين من أصحاب المكاتب الخارجية.
وأضاف بدران، لـ"صدى البلد، أن من أهم شروط الأبحاث هي إلا تكون متشابهة، وهي ما يصعب على كاتب الأبحاث كلها فعلها، مؤكدًا صعوبة أن يعتمد في كل كتابة بأسلوب مختلف حتى الأبحاث لا تكون متشابهة.
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التعليقات على أسعار تبدأ من 50 جنيها .. كيف يواجه طلاب جامعة القاهرة سماسرة الأبحاث
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