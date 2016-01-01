قال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه غير متوقع من الطلاب تقديم بحث عملي على مستوى طلاب الماجستير والدكتوراة، لافتًا إلى أن بعض الطلاب ربما تكون أول مرة تقدم فيها بحث.
وأضاف حسن، في تصريح له، أن المطلوب من الطلاب هي نقاط معينة، يتم إعدادها باستخدام الكتاب الدراسي والمحاضرات وبعض المراجع الخارجية، في بحث بحدود 10 ورقات، موضحا أن البحث من الممكن أن يشترك فيه حتى 5 طلاب.
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التعليقات على عميد تجارة القاهرة: ليس مطلوبا من الطلاب أبحاث في مستوى الماجستير أو الدكتوراه
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