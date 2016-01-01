لطلاب تجارة حلوان .. تعرف على طريقة عمل المشاريع البحثية في 5 خطوات

أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن تطبيقها المشاريع البحثية بالنسبة لطلاب فرق النقل، وننشر لطلاب فرق النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة حلوان أهم خطوات عمل المشروع البحثى والتى تتلخص فى الآتى:
- تخصيص الصفحة الاولى بالبحث لبيانات الطالب من " اسم الطالب، المادة، رقم الجلوس الخاص بالفصل الدراسى الاول ، الرقم القومى".
ويمكن للطلاب تحميل الغلاف الذى اعلنته الكلية للبيانات عبر هذا الرابط.
- الصفحة الثانية : يكتب فيها مقدمة البحث و هى عبارة عن شرح ملخص للبحث.
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