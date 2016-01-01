لطلاب تجارة حلوان .. تعرف على طريقة عمل المشاريع البحثية في 5 خطوات

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن تطبيقها المشاريع البحثية بالنسبة لطلاب فرق النقل، وننشر لطلاب فرق النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة حلوان أهم خطوات عمل المشروع البحثى والتى تتلخص فى الآتى:


- تخصيص الصفحة الاولى بالبحث لبيانات الطالب من " اسم الطالب، المادة، رقم الجلوس الخاص بالفصل الدراسى الاول ، الرقم القومى".


ويمكن للطلاب تحميل الغلاف الذى اعلنته الكلية للبيانات عبر هذا الرابط.

- الصفحة الثانية : يكتب فيها مقدمة البحث و هى عبارة عن شرح ملخص للبحث.

- كتابة الموضوع البحثى على طريقة مجموعة من العناصر وشرحها فى ٣ صفحات

- كتابة نتائج البحث

- كتابة المصادر و المراجع الخاصة بالبحث

وأعلن مجلس كلية التحارة بجامعة حلوان انه بداية من 20 إلى 23 مايو سيتم اعلان الايميلات الرسمية لكل مادة ليستطيع الطلاب ارسال الابحاث عليها .
جدير بالذكر ان الموعد الرسمى لتسليم ابحاث طلاب الجامعات فى الفترة من ٣١ مايو الى ٢١ يونيو، يأتي ذلك بعد اعلان المجلس الاعلى للجامعات استبدال الامتحان التقليدى لطلاب فرق النقل بالجامعات و المعاهد المصرية بمشاريع بحثية و ابحاث الكترونية .

المصدر: elbalad

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