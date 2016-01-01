التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة لجميع المديريات التعليمية ، بمناسبة بدء الفترة المخصصة لإستلام المشروعات البحثية من الطلاب .



حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام المسئولين على كافة المستويات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك أثناء القيام بعملية المتابعة الميدانية لأعمال تسليم المشروعات البحثية والأعمال المتعلقة بالتقدير وإعلان النتائج.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الإلتزام بتطبيق القرار 719 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16 مارس 2020 والذي ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التي ذكرها هذا القرار.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم كذلك على عدم ربط عملية تسليم المشروعات بأي مصروفات ، مع التأكيد على قيام المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشاريع البحثية الإلكترونية ، وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاه الطلاب عليها.اقرأ ايضا | التعليم: مسموح لـ طلاب الدمج بتقديم الأبحاث ورقيا أو إلكترونياوأخيرًا تم التشديد على قيام المدرسة بإعداد قائمة بالطلاب التي لم تقم بتسليم المشروع البحثي بعد إنتهاء فترة تسليم الابحاث مع اتخاذ كافة الاجراءات المنظمة لعملية اخطار ولي الأمر بالنتيجة.