أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية جديدة لجميع المديريات التعليمية ، بمناسبة بدء الفترة المخصصة لإستلام المشروعات البحثية من الطلاب .
حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام المسئولين على كافة المستويات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك أثناء القيام بعملية المتابعة الميدانية لأعمال تسليم المشروعات البحثية والأعمال المتعلقة بالتقدير وإعلان النتائج.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الإلتزام بتطبيق القرار 719 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16 مارس 2020 والذي ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التي ذكرها هذا القرار.
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التعليقات على التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة
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