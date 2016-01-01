توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعًا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرًا.
وقال القائمون على الدراسة: "في السنوات الأخيرة، سجلت بعض المناطق، بما في ذلك الخليج وشبه القارة الهندية وبعض المناطق المكسيكية، مجموعات من الحرارة والرطوبة خارج المخططات" وأضافوا أنه "لفترة وجيزة، وصلت بعض المدن إلى الحد الأعلى من التحمل البشري".
وأوضحت الدراسة أنه في حالات عديدة وصلت الظروف المحلية إلى درجة حرارة بصلة مبللة تبلغ 35 درجة مئوية.. وهذا المقياس للحرارة والرطوبة مشابه لما تسميه تقارير الطقس المحلية "مؤشر الحرارة" وتترجم علامة 35 درجة إلى مؤشر حرارة 71.11 درجة مئوية.. ويعتقد أن هذا هو الحد الأعلى لما يمكن أن يقف عليه البشر.
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التعليقات على باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى
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