

ماذا يفعل الطلاب وأولياء الأمور إذا تعذر رفع الأبحاث إلكترونيا؟ «التعليم» تُجيب ماذا يفعل الطلاب وأولياء الأمور إذا تعذر رفع الأبحاث إلكترونيا؟ «التعليم» تُجيب

دعت وزارة التعليم والتعليم الفني أولياء الأمور لعدم القلق من صعوبة ارسال البحث إلكترونيا علي منصة ادمودو " https://new.edmodo.com/"، مشيرة إلي إمكانية تسليم البحث ورقيا باليد للمدرسة التابع لها الطالب في حالة تعذر ارساله إلكترونيا فى الموعد المحدد طبقا لجدول تسليم الأبحاث من 9 حتى 16 مايو الجارى، وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية ومنع تجمع الطلاب وأولياء أمورهم أمام المدارس.







من ناحية أخري تواصل المدارس على مستوى الجمهورية استلام مشاريع الأبحاث من الطلاب لليوم الثانى على التوالى، حيث يتم استلام الأبحاث ورقيا من طلاب الصفوف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والصف الأول الثانوى الذين لم يؤدوا الامتحان الإلكترونى.

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كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سيقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شئ يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سيجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".وبعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.