جمع بنكا الأهلى ومصر- أكبر بنكين حكوميين- نحو ١١٨ مليار جنيه، حصيلة بيع شهادات الاستثمار ذات العائد ١٥%، والتى تم طرحها مارس الماضى، وسط تأكيدات باستمرار الاكتتاب فيها إلكترونيا - من خلال الإنترنت والموبايل بانكينج.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن حصيلة شهادات الـ١٥% بمصرفه بلغت نحو 38 مليار جنيه، لنحو 180 ألف عميل بالفروع المختلفة لبنك مصر.
وقال يحيى أبوالفتوح، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة بيع الشهادات لدى البنك بلغت نحو 80 مليار جنيه، لنحو 480 ألف عميل، وبحوالى 15% منهم عملاء جدد. وأضاف فى تصريحات خاصة أن الشهادات مستمرة فى الطرح بفروع البنكين ولم يتم إيقافها.
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التعليقات على بنكا «الأهلى ومصر» يجمعان ١١٨ مليار جنيه من «شهادات الـ١٥%»
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