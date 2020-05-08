

بنكا «الأهلى ومصر» يجمعان ١١٨ مليار جنيه من «شهادات الـ١٥%» بنكا «الأهلى ومصر» يجمعان ١١٨ مليار جنيه من «شهادات الـ١٥%»

جمع بنكا الأهلى ومصر- أكبر بنكين حكوميين- نحو ١١٨ مليار جنيه، حصيلة بيع شهادات الاستثمار ذات العائد ١٥%، والتى تم طرحها مارس الماضى، وسط تأكيدات باستمرار الاكتتاب فيها إلكترونيا - من خلال الإنترنت والموبايل بانكينج.



وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن حصيلة شهادات الـ١٥% بمصرفه بلغت نحو 38 مليار جنيه، لنحو 180 ألف عميل بالفروع المختلفة لبنك مصر.



وقال يحيى أبوالفتوح، النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة بيع الشهادات لدى البنك بلغت نحو 80 مليار جنيه، لنحو 480 ألف عميل، وبحوالى 15% منهم عملاء جدد. وأضاف فى تصريحات خاصة أن الشهادات مستمرة فى الطرح بفروع البنكين ولم يتم إيقافها.

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وحول طرح شهادات استثمار أخرى مؤخرا بسعر فائدة اقل، قال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن هذه الشهادات طرحها بنك الاستثمار القومى، بينما يقوم البنك الأهلى بتسويقها كباقى مجموعة شهادات الاستثمار القومى بفئاتها المختلفة.وأصدر بنك الاستثمار القومى 3 شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد للأفراد والأشخاص الاعتبارية، قبل أسبوع من خلال جميع فروع البنك الأهلى المصرى من بين الشهادات الجديدة المطروحة، شهادة استثمار «ب» للأفراد بفائدة 14% ذات آجل عامين يصرف العائد كل 3 أشهر، وشهادة استثمار «ب» للأفراد بفائدة 12.5% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر.كما تم إصدار شهادة استثمار «د» للأشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح بفائدة 11.25% وتبلغ آجالها 3 سنوات ويصرف العائد كل ربع سنة، وتعد الأعلى على مستوى البنوك.