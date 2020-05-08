ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر اليوم 10 مايو؟

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات الأحد 10 مايو 2020، وذلك بعد انخفاضها خلال تعاملات أمس بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
يأتي هذا الانخفاض بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة، وتراوحت قيمة الزيادة بين 6 جنيهات و12 جنيها وبلغت قيمة الزيادة في سعر عيار الذهب 21 نحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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