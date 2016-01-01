احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

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صورة الخبر: إسفنجة تنظيف المطبخ
إسفنجة تنظيف المطبخ

نستخدم إسفنجة المطبخ لتنظيف كل شئ متعلق بالمطبخ، بدءًا من تنظيف الأواني، وتنظيف السيراميك، لتنظيف باب الفرن وانسكاب السوائل في الميكروويف، فهي الحل السحري مع القليل من الصابون، ولكن لأننا نستخدمها كثيرًا بطريقة يومية، نحتاج إلى الاستمرار في تغييرها بشكل متكرر، وذلك لحماية الأسرة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار موقع timesofindia عندما لا نقوم بتغيير إسفنجة المطبخ في الوقت المحدد، فإنها تجمع كمية مخيفة من البكتيريا والجراثيم، وتلوث الأسطح التي من المفترض أن تقوم بتنظيفها وتعقيمها.

إليك عدد المرات التي تحتاج فيها إلى استبدال إسفنجة المطبخ والطريقة الصحيحة لتنظيفها :

- إذا كانت رائحة الإسفنجة تبدو كريهة، ولم تتمكن من التخلص من الرائحة عن طريق الغسيل، فقد حان الوقت للتخلص من الإسفنجة.

- إذا وضعت منتجات التنظيف على الإسفنجة، فمن الأفضل استبدالها كل أسبوع.

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الطريقة الصحيحة لتنظيف الإسفنجة :
بالرغم من تلوث إسفنجة المطبخ واحتوائها على جميع أنواع البكتيريا والجراثيم،يقترح الخبراء طرقًا مختلفة لتنظيف الإسفنجة من استخدام الميكروويف لغمرها في الخل، على الرغم من أن أيا من هذه لم يثبت فعاليتها الكاملة.
- مزج 3/4 كوب من المبيض مع ثلاثة لترات من الماء.
- ضعي الإسفنجة لمدة 5 دقائق في الخليط.
- قومي بشطف الإسفنجة.
- سيؤدي ذلك إلى قتل 99.9 في المائة من البكتيريا.

المصدر: موقع timesofindia

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