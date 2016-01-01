نستخدم إسفنجة المطبخ لتنظيف كل شئ متعلق بالمطبخ، بدءًا من تنظيف الأواني، وتنظيف السيراميك، لتنظيف باب الفرن وانسكاب السوائل في الميكروويف، فهي الحل السحري مع القليل من الصابون، ولكن لأننا نستخدمها كثيرًا بطريقة يومية، نحتاج إلى الاستمرار في تغييرها بشكل متكرر، وذلك لحماية الأسرة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار موقع timesofindia عندما لا نقوم بتغيير إسفنجة المطبخ في الوقت المحدد، فإنها تجمع كمية مخيفة من البكتيريا والجراثيم، وتلوث الأسطح التي من المفترض أن تقوم بتنظيفها وتعقيمها.
إليك عدد المرات التي تحتاج فيها إلى استبدال إسفنجة المطبخ والطريقة الصحيحة لتنظيفها :
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التعليقات على احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟
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