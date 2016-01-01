حلويات رمضان.. شاهد طريقة عمل أرز بلبن بالكراميل



ارز باللبن والكراميل ارز باللبن والكراميل

يعتبر الارز باللبن من أشهى الحلويات التي يفضلها المصريين، وهي مناسبة في شهر رمضان كما أنه صحي ومغذي للكبار والصغار، وهناك طرق مختلفة لعمل الارز بلبن، منها الارز بلبن بالكراميل للشيف حسن.



وإليكي الطريقة في خطوات سهلة وسريعة :



مكونات ارز بلبن بالكراميل :

كوب ارز

5 اكواب حليب

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الكراميل :ماءسكرزبدةرشة فانيلياملعقتين حليبطريقة عمل ارز بلبن بالكراميل :انقعي الأرز في الحليب لمدة 3 ساعاتارفعيه على النار حتى يغلي مع التقليب المستمرلعمل الكراميل :ضعي وعاء به ماء وسكر على نار حتى يغلي ويصبح ذهبي اللونضيفي له ملعقتين من الزبدة و ملعقتين حليب ورشة فانيليا وقلبيه باستمرار لتحصلي على كراميلاسكبي كمية من الكراميل على الارز واستمري في التقليب على نار هادئةاسكبي الأرز في الأطباق واتركيه حتى يبردبعد ان يبرد اسكبي عليه طبقة من الكراميل على السطح.