ارز باللبن والكراميل
يعتبر الارز باللبن من أشهى الحلويات التي يفضلها المصريين، وهي مناسبة في شهر رمضان كما أنه صحي ومغذي للكبار والصغار، وهناك طرق مختلفة لعمل الارز بلبن، منها الارز بلبن بالكراميل للشيف حسن.
وإليكي الطريقة في خطوات سهلة وسريعة :
مكونات ارز بلبن بالكراميل :
كوب ارز
5 اكواب حليب
الكراميل :
ماء
سكر
زبدة
رشة فانيليا
ملعقتين حليب
طريقة عمل ارز بلبن بالكراميل :
انقعي الأرز في الحليب لمدة 3 ساعات
ارفعيه على النار حتى يغلي مع التقليب المستمر
لعمل الكراميل :
ضعي وعاء به ماء وسكر على نار حتى يغلي ويصبح ذهبي اللون
ضيفي له ملعقتين من الزبدة و ملعقتين حليب ورشة فانيليا وقلبيه باستمرار لتحصلي على كراميل
اسكبي كمية من الكراميل على الارز واستمري في التقليب على نار هادئة
اسكبي الأرز في الأطباق واتركيه حتى يبرد
بعد ان يبرد اسكبي عليه طبقة من الكراميل على السطح.
التعليقات على حلويات رمضان.. شاهد طريقة عمل أرز بلبن بالكراميل
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