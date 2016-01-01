عقب سيجارة.. الإمارات تعلن سبب الحريق الضخم في برج الشارقة



الحريق الضخم في برج الشارقة الحريق الضخم في برج الشارقة

كشفت دولة الإمارات عن سبب الحريق الضخم في برج النهده بإمارة الشارقة، حيث اتضح أن "عقب سيجارة" أشعل الحريق وأدى إلى تصاعده بقوة للطوابق العليا للبرج.



وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي في برج مكون من 38 طابقا سببه بنسبة كبيرة "عقب سيجارة" أو جمرة سقطت على ممر خارجي في الدور الأول، مما أدى إلى اشتعال الحريق ومن ثم انتشاره في باقي الطوابق.



وأضاف أنه تمت معاينة 100 شقة، منها 26 احترقت بالكامل و34 أخرى تعرضت للمياه والدخان و40 شقة تعرضت لكسر الأبواب، إضافة إلى 233 شقة مغلقة لم تفتح بعد.

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وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اشتعل يوم الثلاثاء الماضي في برج سكني في منطقة النهدة.من جانبه، قال العقيد سامي النقبي، مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، إن فرق الإنقاذ والإسعاف تدخلت بسرعة كبيرة مما ساهم في احتواء الحريق.