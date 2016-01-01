على طريقة غبي منه فيه.. تاجر مخدرات يرمى كوكايين في سيارته.. صور

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صورة الخبر: تاجر مخدرات يرمى كوكايين في سيارته
تاجر مخدرات يرمى كوكايين في سيارته

وقع أحد تجار المخدرات في موقف لا يحسد عليه، وتسبب في دخول ضباط الشرطة في هستيريا ضحك أثناء القبض عليه، بعد أن قام بإلقاء كيس يحتوي على 2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين في سيارته و نسي تماما أن شباك السيارة مغلق.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة الروسية ألقت القبض على تاجر مخدرات كان بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين في سيارته.

كانت المطاردة قوية بين تاجر المخدرات وسيارات الشرطة، إلا أن تاجر المخدرات قام بأغبي حركة في التاريخ للتخلص من الكوكايين تسببت في القبض عليه ولكن بعد سخرية ضباط الشرطة منه.

صورة الخبر: تاجر مخدرات يرمى كوكايين في سيارته

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية

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