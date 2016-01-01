وقع أحد تجار المخدرات في موقف لا يحسد عليه، وتسبب في دخول ضباط الشرطة في هستيريا ضحك أثناء القبض عليه، بعد أن قام بإلقاء كيس يحتوي على 2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين في سيارته و نسي تماما أن شباك السيارة مغلق.
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة الروسية ألقت القبض على تاجر مخدرات كان بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين في سيارته.
كانت المطاردة قوية بين تاجر المخدرات وسيارات الشرطة، إلا أن تاجر المخدرات قام بأغبي حركة في التاريخ للتخلص من الكوكايين تسببت في القبض عليه ولكن بعد سخرية ضباط الشرطة منه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على على طريقة غبي منه فيه.. تاجر مخدرات يرمى كوكايين في سيارته.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق