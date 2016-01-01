إغلاق قصر باكنجهام بسبب فيروس كورونا



قصر باكنجهام قصر باكنجهام

للمرة الأولى منذ 27 عاما تقريبا، قررت السلطات البريطانية إغلاق قصر باكنجهام المقر الرسمي لملوك بريطانيا خلال فصل الصيف وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".



وذكرت وسائل إعلام بريطانية بينها "دايلي ميل" و"صنداي تايمز" أن الملكة إليزابيث ستبقى في قلعوة وندسور إلى أجل غير مسمى، حيث تقرر تعليق كافة التزاماتها حتى زوال تهديد فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق القصر الملكي خلال الصيف وتعليق عدد كبير من الفعاليات والمناسبات.



وتشير التقارير إلى أن تلك الفترة هي أطول غياب للملكة إليزابيث عن أداء واجباتها الرسمية، ومن المتوقع ألا تستأنف عملها قبل فصل الخريف.

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اقرأ أيضا:جونسون يرفع شعارا جديدا لمواجهة كورونا.. ويخاطر بوفاة 100 ألف في بريطانيالمواجهة كورونا .. بريطانيا تعتزم إصدار قانون يمنح العمال الحق في العمل من المنزلوتقيم الملكة إليزابيث حاليا في قلعة وندسور التاريخية رفقة زوجها الأمير فيليب، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ99 الشهر المقبل.ويخضع الزوجان للعزل المنزلي في القصر منذ منتصف مارس تقريبا، وكان من المقر أن تعود إلى قصر باكنجهام خلال الشهر الجاري، لكن الأمر تم تاجيله، كما علقت الملكة جدول أعمالها بينها زيارة كانت مقررة إلى جنوب افريقيا في الفترة المقبلة.في وقت سابق قالت الملكة في خطاب زامنا مع الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، إنه في بداية الحرب كانت التوقعات متشائمة والنهاية بعيدة وأن الهدف والنتيجة لم تكن مؤكدة.وأضافت إليزابيث موجهة حديثها للبريطانيين "لا تستلموا ولا تيأسوا أبدا"، كما تذكرت الملكة الضحايا البريطانيين خلال الحرب والاحتفالات التي أعقبت الانتصار.وأعلنت بريطانيا أمس السبت، تسجيل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وارتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 31.587 شخصا.