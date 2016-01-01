كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عن إمكانية مد المهلة التى منحها الكاف للاتحاد المصرى لكرة القدم ونظيره المغربي بشأن عودة الدورى الممتاز إلى شهر مطلع شهر يونيو القادم.
كان الاتحاد الأفريقي قد أرسل خطابا إلى الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء حدد خلاله يوم ١٥ مايو الكرة موعدا للرد على استئناف الدورى الممتاز من عدمه.
وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. فى حال استمرار تزايد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر والمغرب تعدم القدرة على حسم الرد بشأن تحديد مواعيد عودة الدورى المحلي منتصف شهر مايو الجاري لن يكون امام الاتحاد الأفريقي خيار آخر سوى مد المهلة.
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التعليقات على الكاف يدرس مد المهلة لـ مصر والمغرب للرد على عودة الدوري 15 يوما
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