3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف



لاعبين على رادار الزمالك لاعبين على رادار الزمالك

بدأ مسئولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر، للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.



واقترب محمد عبد العاطى لاعب وسط وادي دجلة من التوقيع للفريق الأبيض بناء على رغبة باتريس كارتيرون، ويكثف الزمالك مفاوضاته مع عمر جابر لاعب بيراميدز لعودته من جديد إلى القلعة البيضاء.



وأيضا طالب كارتيرون ضم وليد أزارو نجم هجوم الأهلي فى حال رحيله عن الفريق الأحمر فى ظل قناعاته الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ صالح جمعة نجم وسط الأهلي وحسين السيد الظهير الأيسر.

قد يعجبك أيضا...

وأيضا يضع الزمالك رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حساباته القوية وهو الأمر نفسه بالنسبة لباهر المحمدي نجم الإسماعيلي، وأبدي الزمالك اهتمامه بـ حسام حسن لاعب سموحة.