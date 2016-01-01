3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

آخر الأخباراخبار الرياضة › 3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

صورة الخبر: لاعبين على رادار الزمالك
لاعبين على رادار الزمالك

بدأ مسئولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر، للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.

واقترب محمد عبد العاطى لاعب وسط وادي دجلة من التوقيع للفريق الأبيض بناء على رغبة باتريس كارتيرون، ويكثف الزمالك مفاوضاته مع عمر جابر لاعب بيراميدز لعودته من جديد إلى القلعة البيضاء.

وأيضا طالب كارتيرون ضم وليد أزارو نجم هجوم الأهلي فى حال رحيله عن الفريق الأحمر فى ظل قناعاته الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ صالح جمعة نجم وسط الأهلي وحسين السيد الظهير الأيسر.

وأيضا يضع الزمالك رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حساباته القوية وهو الأمر نفسه بالنسبة لباهر المحمدي نجم الإسماعيلي، وأبدي الزمالك اهتمامه بـ حسام حسن لاعب سموحة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33644

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager