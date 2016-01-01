حريق هائل وسيارات إطفاء ودخان كثيف، ومجموعة من أهالي مدينة العاشر من رمضان، ورجال الحماية المدنية في محيط الحريق للسيطرة على حريق بسيارة محملة بكمية من الوقود داخل محطة بنزين، بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان.
على الجانب الآخر، سائق يجلس مصدوما من هول ما يراه من نيران ودخان، ولكن بداخله شيء من الفخر بما قام به من عمل بطولي أنقذ به المدينة كاملة من كارثة محققة كادت أن تدمر جزءا كبيرا من مدينة العاشر من رمضان.
البداية يرويها أحد شهود العيان بمدينة العاشر من رمضان، والذي أكد أن سيارة وقود كانت متواجدة لتفريغ حمولتها من المواد البترولية داخل محطة الوقود، ولكن النيران اشتعلت في الجزء الأمامي من السيارة، ليقوم السائق في لحظات بالتحرك بالسيارة إلى منطقة خالية من السكان والمباني بالقرب من محطة الوقود لينقذ المحطة من أن تمتد إليها النيران.
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التعليقات على بعد اشتعال سيارة وقود.. قصة سائق أنقذت شجاعته مدينة كاملة من كارثة
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