خطف وقتل تحت التعذيب.. الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق



تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق

كشف مسئول بالجيش الوطني الليبي، تفاصيل جديدة حول مقتل عبد القادر التهامي، رئيس جهاز المخابرات في حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج.



وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الميليشيات في طرابلس قتلت رئيس المخابرات في حكومة الوفاق عبد القادر التهامي.



وأوضح المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أن التهامي تم اختطافه من قبل ميليشيات "النواصي" في طرابلس وقُتل تحت التعذيب.

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في سياق آخر، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن هناك أنباءً مؤكدة عن مغادرة طائرة فايز السراج إلى جهة غير معلومة.وفي وقت سابق، قال الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق إن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، كان يستعد للهروب إلى مالطا، في ظل تقدم قوات الجيش الليبي في محاور الصراع بالعاصمة طرابلس.يأتي ذلك عقب تأكيد وفاة عبد القادر التهامي، رئيس جهاز المخابرات في حكومة السراج، حيث تشير وسائل إعلام ليبية إلى مقتله على يد مجموعة تنتمي لقوة الردع التابعة لفتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق والمحسوب على تنظيم الإخوان.بينما أكدت تقارير ليبية وفاة عبد القادر التهامي إثر إصابته بأزمة قلبية، بعد أنباء عن القبض على رئيس المخابرات بحكومة الوفاق، السبت في طرابلس.