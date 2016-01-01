الإمارات تسجل 781 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الإمارات تسجل 781 إصابة و13 وفاة

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

كما أعلنت الإمارات عن رصد 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت دولة الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء من عدوى كورونا "كوفيد-19" إلى 4804 حالات.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.

المصدر: elbalad

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