الإمارات تسجل 781 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا



الإمارات تسجل 781 إصابة و13 وفاة الإمارات تسجل 781 إصابة و13 وفاة

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".



كما أعلنت الإمارات عن رصد 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وأكدت دولة الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء من عدوى كورونا "كوفيد-19" إلى 4804 حالات.

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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.