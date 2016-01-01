رمضان عبدالمعز: زبيبة الصلاة ليست من سمات أثر السجود ..فيديو



الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان زبيبة الصلاة المعروفة فى جبهة المصلين ليست من علامات اثر السجود.



وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "علامة وسمة السجود الموجودة فى القران هى انارة الوجه وليس زبيبة".



الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة

هل على المرأة إعادة الصلاة التي فوتها أثناء فترة الحيض ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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وأوضح العجمي، قائلًا: " أنه ليس على المرأة إعادة الصلاة التي تفوتها في فترة الحيض، ولكن عليها إعادة الصيام.قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوسوسة في الصلاة هي وسيلة الشيطان لإغضاب العبد من الصلاة حتى يتركها؛ لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الوسواس نهائيا أثناء الصلاة.حكم السجود بغير سبب.. دار الإفتاء تردوأضاف العجمي، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الوسواس للمصلى يجعله يشك في عدد الركعات التي أداها فيخرجه عن التركيز في الصلاة ويجعله يفكر في عدد الركعات هل ثلاث أم أربع وهكذا حتى ينفر المصلي من الصلاة ويتركها نهائيا.وأشار إلى أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».آيات السجود .. 14 موضعا عليك السجود فيها عند قراءة القرآنهل يجوز الصلاة وأنا أغمض عيناي؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء.وقال شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة مع تغميض العينين ، منوها أن فتح العينين أو تغميضهم مرتبط بالخشوع في الصلاة، فأينما حصل الخشوع فليفعل.