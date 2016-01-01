يعالج مشاكل الكبد والمرارة.. 10 فوائد لتناول الزعتر



الزعتر الزعتر



يعتبر الزعتر من الأعشاب التى تتمتع برائحتها المميزة ومذاقها المختلف، فهو من المكونات الهامة في كثير من الأطعمة ببعض البلدان مثل لبنان.



ويحتوي الزعتر على عناصر غذائية وفيتامينات تمد الجسم ببعض الفوائد الصحية التى يحتاجها، وهو أيضا من الأعشاب التي تتبل بها الأطعمة؛ ليمنحها مذاقًا شهيًا، وكشف موقع "health line " عن فوائد رائعة لـ الزعتر وتكون كالتالي:-



فوائد الزعتر :

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1. يعالج مشاكل الكبد والمرارة2. يعالج المشاكل المعوية: تسهل عملية الهضم وتلين الأمعاء وتحفز إفراز العصارات الهاضمة في المعدة، مما يساعد على تحسين عملية امتصاص المواد الغذائية في الأمعاء، كما أنّها تطرد الغازات المعوية وتزيل الشعور بالغثيان، وتمنع القيء، وتعالج حالات عسر الهضم، إضافة إلى أنّها تحفز الشهية للطعام، وتطرد الديدان المعوية.3. مفيد في المشاكل التنفسية: نزلات البرد وإزالة البلغم والتهاب الحلق والربو4. يعالج التهاب المسالك البولية: تدر البول وتُخلّص الجسم من السموم والشوائب وأملاح الصوديوم الزائدة.5. ينشط الدورة الدموية وتعالج الأمراض الناتجة عن ضعفها؛ كالتهاب المفاصل الروماتزمي والنقرس.6. يخفف المغص7. يساعد على علاج مرضى انخفاض ضغط الدم؛ حيث تساعد على رفع الضغط ومنع الأعراض الناتجة عن انخفاضه؛ كالصداع والإرهاق العام والرغبة في التقيؤ والدوخة وغيرها.8. يساعد في حالات ضعف الدورة الشهرية: تساعد على إدرار الحيض المحتبس لدى الفتيات وترخي الرحم، كما تخفف من الأعراض المرافقة للدورة الشهرية؛ كالمغص أسفل البطن، والغثيان، والصداع، والتعب العام .9. يحسن أداء الجهاز العصبي، وتساعد على التخلّص من اضطرابات الأعصاب؛ كالقلق، والتوتر العصبي، والدوار؛ إذ إنّها تساعد على استرخاء الأعصاب والتخلص من التشنجات العصبية.10- يخلصك من السعال و البلغم