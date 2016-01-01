كيف تؤثر الغدة الدرقية على القلب؟.. تفاصيل

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الغدة الدرقية


تساعد ضربات القلب بشكل كبير على معرفة الحالة الصحية لعضلة القلب ومدى قدرتها على العمل بشكل جيد.

وكما ان مشاكل القلب تؤثر على العديد من اجهزة واعضاء الجسم فعضلة القلب ايضا تتأثر بالسلب عند حدوث مشكلة في بعض اجزاء الجسم.

وذكر موقع " webmd" أن من بين الاجزاء التى تؤثر على صحة القلب عندما توجد مشكلة بها هى الغدة الدرقية.

وتؤثر هرمونات الغدة الدرقية على كل عضو في الجسم تقريبًا ويمكن أن تؤثر على سرعة دقات القلب.

ويسبب قصور الغدة الدرقية في إبطاء معدل ضربات القلب ويؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة سرعة ضربات القلب.

ويمكن أن يسبب خلل الغدة الدرقية زيادة ضغط الدم والإحساس بضربات القلب أو أنواع أخرى من الخفقان.

المصدر: موقع " webmd"

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