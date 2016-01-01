كيف تؤثر الغدة الدرقية على القلب؟.. تفاصيل

تساعد ضربات القلب بشكل كبير على معرفة الحالة الصحية لعضلة القلب ومدى قدرتها على العمل بشكل جيد.
وكما ان مشاكل القلب تؤثر على العديد من اجهزة واعضاء الجسم فعضلة القلب ايضا تتأثر بالسلب عند حدوث مشكلة في بعض اجزاء الجسم.
وذكر موقع " webmd" أن من بين الاجزاء التى تؤثر على صحة القلب عندما توجد مشكلة بها هى الغدة الدرقية.
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