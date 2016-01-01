12 فائدة لتناول عصير الدوم



عصير الدوم عصير الدوم

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" فوائد عصير الدوم الصحية التى تعالج بعض هؤلاء المرضى وهى:



1عصير الدوم غني بمضادات الأكسدة :

يحتوي الدوم على الأكسجين التفاعلي ، والنيتروجين التفاعلي اللذان يحاربان الجذور الحرة ، ويساعدان على إنتاج الطاقة ، وتجديد الخلايا ، وتعمل الإنزيمات المضادة للأكسدة على إزالة الإجهاد التأكسدي ، تعمل كذلك على تحسين الحالة العامة للجسم ، وتأخير أعراض الشيخوخة ، وتعمل مادة الفلافونويد ، ومادة الكومارين ، واللجينين على حماية الإنسان من أعراض الإجهاد التأكسدي .



2عصير الدوم غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية :

عن دراسة لأهم الثمار فائدة للإنسان ، وجد أن ثمار الدوم من أغنى الثمار بالعناصر الغذائية، فتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات، إضافة للبروتين ، والأحماض الدهنية ، كما أظهرت الأبحاث إحتواء الدوم على كميات هائلة من السابونين ، والكومارين ، والفلافونويدات.

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3فوائد الدوم للتخسيس :يحتوي الدوم على نسبة كبيرة من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء ، كما يساعد على الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال كما أنه يعمل على إنقاص الوزن الزائد ويساعد على حرق الدهون عند اتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن الزائد.4عصير الدوميعمل على ضبط ضغط الدم المرتفع :يمكن لأكل ثماره أن يعمل مباشرة على خفض ضغط الدم المرتفع ، ومن الممكن شرب عصيره ليقوم بنفس الغرض ، وخاصة بعد الإفطار مباشرة.5اعصير الدوم يحسين صحة العين :بالمداومة على عصير الدوم في شهر رمضان، يعمل على تقليل الإصابة بأمراض العيون ، وتحسين الوضع الحالي لهما ، وخاصة أن من الممكن أن يؤثر عدم تناول الأطعمة الصحية في شهر الصيام ، على إلحاق أضرار بالجسم .6اعصير الدوم لتهدئة الاعصاب ، والقضاء على التوتر :بالإضافة لأهمية تناول السوائل كثيرًا بعد صيام ساعات طويلة ، لتجنب تعرض الجسم للجفاف ، بإمكان مشروب الدوم منح الترطيب الكافي للجسم بالإضافة إلى أنه يحارب التوتر ، بسبب إحتوائه على المعادن .7الدوم تحسين وظائف الجهاز الهضمي :يعمل الصيام على توتر الجهاز الهضمي نتيجة لتغير مواعيد تناول الطعام ، والإعتماد على الأطعمة الدسمة ، ولمشروب الدوم دور فعال لتنظيم الجهاز الهضمي ، وتحسين وظائف الهضم ، وذلك بسبب إحتوائه على الألياف ، فيعمل كذلك على علاج الإمساك .8الدوم تبريد وإنعاش الجسم :يعمل الدوم على تبريد ، وإنعاش الجسم ، وخاصة بعد التعرض لحرارة الصيف مع الصيام .9الدوم مفيد لمرضى السكري :فأثبتت الأبحاث أن بإمكان ثمار الدوم ضبط مستوى السكر في الدم ، وذلك بسبب إحتوائه على كميات قليلة من السكر .10الدوم يعمل كمضاد حيوي :من الممكن لثمار الدوم أن تقف نمو البكتيريا ، والفيروسات ، بسبب إحتوائها على مركب البروبيوتك .11الدوم مفيد للكلى :يحتوي الدوم على الفسفور الهام لصحة الكلى ، وبإمكانه أن يعمل كمدر للبول .12الدوم مصدرًا جيدًا للطاقة :يحتاج الإنسان للطاقة ، وخاصة بعد الصيام ، وبإمكان مشروب الدوم منح الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية ، وذلك بسبب إحتوائه على الجلوكوز اللازم لمد الجسم بالطاقة.علاج الضعف الجنسي وزيادة الخصوبة :نبات الدوم له تأثير واضح في علاج إضطرابات القدرة الجنسية عند الرجال ويعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية، حيث يعمل على تعديل هرمون "التستوستيرون" الذي يؤدي نقصه عن المعدل الطبيعي للرجل أو المرأة إلى مشاكل صحية مثل الثأثير على قوة الذاكرة، قوة العظام، والطاقة والقدرة الجنسية في الأساس.