تظهر بعض العادات الخاطئة في تخزين الطعام، مما يؤدي إلى فقدان قيمتها الغذائية، وبالتالي لا تفيد جسم الإنسان، لذلك يجب الحرص على تخزين الخضروات والفاكهة بطريقة سليمة لتظل طازجة وغنية بالفيتامينات.
وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة للحفاظ على الخيار طازجا لمدة أطول وتخزينه:
- خزني الخيار بقشره.
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التعليقات على مش هيبوظ تاني.. طريقة سحرية لحفظ الخيار في الصيف
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