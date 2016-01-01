مش هيبوظ تاني.. طريقة سحرية لحفظ الخيار في الصيف

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طريقة تخزين الخيار

تظهر بعض العادات الخاطئة في تخزين الطعام، مما يؤدي إلى فقدان قيمتها الغذائية، وبالتالي لا تفيد جسم الإنسان، لذلك يجب الحرص على تخزين الخضروات والفاكهة بطريقة سليمة لتظل طازجة وغنية بالفيتامينات.

وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة ‏للحفاظ على الخيار طازجا لمدة أطول وتخزينه:

- خزني الخيار بقشره.

- ضعيه في كيس مخصص للخضار في الدرج المخصص للخضروات.
- لا تغسلي الخيار قبل وضعه في الثلاجة.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يُنصح بتجميد ‎الخيار لارتفاع الرطوبة فيه مما يجعل قوامه طري وذابل.

المصدر: elbalad

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