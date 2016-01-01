احذر من اللون الأحمر داخل البيض .. لهذا السبب

لا غنى عن تناول البيض في جميع الوجبات فهو يدخل في معظم الطعام حلو أو حادق، لذلك يجب عليكي الانتباه إلى صحة البيض لتجنب الاصابة بالامراض.
وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن سؤال هل النقطة الحمراء التي توجد داخل البيضة تعني فسادها، قائلة هذه البقعة الحمراء الصغيرة في ( صفار البيض )سببها تمزق الأوعية الدموية.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أنه أثناء تكون البيضة وهي غير ضارة ويمكن إزالتها بالسكين قبل طبخها ولا مشكلة ولا خوف منها.
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