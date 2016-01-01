احذر من اللون الأحمر داخل البيض .. لهذا السبب

آخر الأخبارالأسرة والطفل › احذر من اللون الأحمر داخل البيض .. لهذا السبب

صورة الخبر: احذر من اللون الأحمر داخل البيض .. لهذا السبب
احذر من اللون الأحمر داخل البيض .. لهذا السبب

لا غنى عن تناول البيض في جميع الوجبات فهو يدخل في معظم الطعام حلو أو حادق، لذلك يجب عليكي الانتباه إلى صحة البيض لتجنب الاصابة بالامراض.

وأجابت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن سؤال هل النقطة الحمراء التي توجد داخل البيضة تعني فسادها، قائلة هذه البقعة الحمراء الصغيرة في ( صفار البيض )سببها تمزق الأوعية الدموية.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها، أنه أثناء تكون البيضة وهي غير ضارة ويمكن إزالتها بالسكين قبل طبخها ولا مشكلة ولا خوف منها.

وأضافت أنه عند تحول بياض البيضة للون الأحمر أو الوردي يدل على فساد البيضة ببكتيريا Pseudomonas ويجب التخلص منها فورا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احذر من اللون الأحمر داخل البيض .. لهذا السبب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56880

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager