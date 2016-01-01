طريقة عمل البروستد بـ 5 أنواع مختلفة



طريقة عمل البروستد طريقة عمل البروستد

طريقة عمل البروستد ،بأشهى الأنواع والأصناف منها طريقة عمل البروستد الدجاج المشوي بالأرز ، والبروستد المنزلي والبروستد السوري وتوم البروستد ، فيعتبر الدجاج من أشهر الأغذية التي يقبل على تناولها الكثير وأغلب الأطفال يفضلون تناول دجاج البروستد وبالأخص البروستد البيك .



وتقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل البروستد بجميع أنواعه .



طريقة عمل البروستد البيك :

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يقبل على تناول البروستد البيك الكثير وبالاخص الأطفال لذلك نقدم طريقة عمل البروستد .مقادير عمل البروستد البيك :دجاجة مقطعة إلى ثمان قطع.كوب دقيق.2 كوب كورن فليكس مجروش.2 بيضة كبيرة.3 ملاعق خل أبيض.¼ كوب ماء.2 ملعقة كبيرة حليب باودر.3 ملاعق كبيرة حليب سائل.2 ملعقة عصير ليمون.ملعقة كبيرة ثوم باودر.ملعقة كبيرة بصل باودر.ملعقة صغيرة بابريكا.ملعقة صغيرة فلفل حار باودر (حسب الرغبة).ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مهروس.ملح وفلفل أسود.طريقة عمل البروستد البيك :في وعاء كبير ضعي الحليب الباودر والثوم الباودر والبصل الباودر والخل والليمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والفلفل الحار والماء وقلبي جيدًا حتى تخلط المكونات.أضيفي الدجاج وقلبي جيدًا ثم اتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو طوال الليل.اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض المخفوق مع الحليب السائل والملح والفلفل الأسود.اغمسي الدجاج في الكورن فليكس ثم ضعيها في الفريزر لمدة ساعة.سخنّي الزيت الغزير على نار متوسطة ثم اقلي الزيت حتى يُصبح لونه ذهبيًا.طريقة عمل البروستد المنزلي :يعتبر دجاج البروستد أكلة عربية أشتهرت بها دولة المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى، وتتميز طريقة عمل البروستد بتتبيلته الخاصة التي تميزه عن طرق عمل الدجاج الأخرى، وإليك اليوم عدة طرق مختلفة لعمل البروستد في المنزل مثل المطاعم.مكونات طريقة عمل البروستد المنزلي :دجاجة (مقطعة 8 قطع مغسولة و منظفة)لتتبلية الدجاج :نصف ملعقة صغيرة ملحملعقتان صغيرتان فلفل أسودملعقة صغيرة بودرة ثومنصف ملعقة صغيرة بابريكانصف ملعقة صغيرة شطةربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلةنصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحوننصف ملعقة صغيرة كمونملعقتان صغيرتان حبهان مطحونملعقتان صغيرتان أوريجانو مجففنصف ملعقة صغيرة خردل مجفف مطحونملعقتان صغيرتان كزبرة مطحونةللتغليفة :كوبان لبن زبادي ربع كوب طحينية كوبان دقيق مكعب مرق دجاج مفتت زيت غزير للقليطريقة عمل البروستد المنزلي :اخلطي الملح وكل التوابل معًا.في وعاء آخر اخلطي اللبن الزبادي والطحينة وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.اصنعي ثقوب في قطع الدجاج بواسطة الشوكة.ثم اغمسي الدجاج بخليط اللبن والطحينة وضعي الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين.سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.ضعي الدقيق ومكعب مرق الدجاج المفتت في طبق واخلطيهم.أزيلي قطع الدجاج من خليط اللبن والطحينة ثم اغمسيه بالدقيق لعمل طبقة تغلفه.اقلي الدجاج بالزيت الحار حتى يصبح ذهبي اللون، ثم قدميه.طريقة عمل توم البروستد :تقدم الشربيني طريقة عمل ثوم البروستد ،يعتبر ثوم البروستد من الصلصات المشهورة التي تقدم في مختلف دول العالم إلى جانب دجاج البروستد المشوي أو المقلي أليك طريقة عمل توم البروستد .المكونات لطريقة عمل توم البروستد :أربعة رؤوس من الثوم مقشرة، ومفصولة الفصوص.كوب من عصير الليمون.ملعقة صغيرة من الملح.ثلاثة أكواب من زيت الزيتون.طريقة عمل توم البروستد :توضع فصوص الثوم في الخلاط الكهربائي، ويضاف لها عصير الليمون، والملح.تخلط المكونات معا حتى يطحن الثوم تماما.يضاف زيت الزيتون بشكلٍ تدريجي، مع مراعاة الخلط باستمرار حتى يتم الحصول على صلصة سميكة.طريقة عمل البروستد السوري :هذه الوصفة معدَة خصيصًا لعشاق الدجاج المقرمش ،جربوها فهي سهلة ومضمونة ،وتضاهي بمكوناتها أشهر مطاعم الدجاج المقلي في العالم مثل دجاج كنتاكي ، وبروستد كريش أليكم طريقة عمل البروستد السوري للشيف غادة التلي .مقادير طريقة عمل البروستد السوري :١٠ أفخاذ دجاج متوسطة الحجم.٢ ورقة غار .عود قرفة .١ بصلة صغيرة مقشرة.١ ليتر زيت نباتي للقلي.٢ونصف كوب كبيرة من الدقيق .١ ملعقة كبيرة باكينغ باودر.١ ملعقة كبيرة ملح .١ ملعقة كبيرة فلفل أبيض .١ ملعقة صغيرة فلفل أسود.١ ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.١ ملعقة كبيرة من مسحوق البصل.طريقة عمل البروستد السوري :نضع أفخاذ الدجاج في قدر على النار ونغمرها بالماء .نضيف ورق الغار ، عود القرفة ، البصلة ،نصف ملعقة كبيرة من الملح ورشة فلفل أسود.نغطي القدر ونتركه على النار لمدة ٤٥ دقيقة.في هذه الأثناء نحضّر الطحين .نضع الطحين في طبق واسع .نضيف الملح والباكينغ باودر.نضيف الفلفل الأبيض والأسود.نضيف مسحوق الثوم والبصل ونقلب المكونات جيدًا.عند نضج أفخاذ الدجاج نبدأ بالخطوات التالية:نضع كمية من مرق الدجاج في وعاء عميق .نغمس كل فخذ بمرق الدجاج.ثم نغمسه بالطحين .نضعه مرة أخري فى الطحين .نعيد العملية بكافة أفخاذ الدجاج.نترك الأفخاذ بعد تتبيلها في الثلاجة لمدة ١٥ دقيقة.وفي هذه الأثناء نسخن الزيت للقلي.نخرج الأفخاذ من الثلاجة ونبدأ بعملية القلي.تقلى الأفخاذ حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وقوامًا مقرمشًا.تقدم ساخنة مع صلصلة الثوم ( المايونيز) والبطاطا المقلية .طريقة عمل البروستد الدجاج :بروستد الدّجاج يعتبر الدجاج من أشهى الأغذية التي يمكن أن نتفنن بها مثل؛ الدجاج بالأرز، والدّجاج المشوي والبروستد ،نقدم لكم الأن طريقة عمل دجاج البروستد للشيف هالة فهمي .مكونات طريقة عمل البروستد الدجاج :دجاجة واحدة.بيضتان.كوب من الطحين.كوب من القرشلة المطحونة.ربع كوب من الخل الأبيض.ربع كوب من لبن الزبادي.ربع كوب من عصير الليمون.كوب من الشوفان المطحون (اختياري).زيت للقلي.ثلاث حبات من الثوم.نصف ملعقة صغيرة من القرفة.ملعقتين من بهارات الدّجاج.ملعقة من الكاري.ملعقة من الكزبرة المطحونة.ملح.طريقة عمل البروستد الدجاج :يفضل تحضير الدجاج من الليلة السابقة حتى يتشرب الدجاج كل النكهة اثناء الليل.بعد تنظيف الدجاج تغمس القطع في الخليط المحضر من خلط جميع المقادر السابقة ماعدا الدقيق والبقسماط والبيض المخفوق ويغمس فيه الدجاج ويوضع في البراد و ليس الثلاجة بعد تغطية الوعاء حتى اليوم التالي للتحضير.عند القلي، نغمس كل قطعة دجاج بالدقيق، ثم البيض المخفوق ثم فتات الخبز وهكذا حتى تنتهي الكمية.يسخن الزيت لقلي الدجاج في وعاء عميق للقلي، واذا وجدت آلة للقلي الغزير بالضغط فهي افضل.يوضع الدجاج في المقلاة حتى يحمر جيدا ويصبح بلون ذهبي محمر.يقدم ساخنا الى جانب البطاطس أو اي طبق جانبي.