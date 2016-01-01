تستمر وزارة الصحة الإماراتية في إطلاق مبادراتها وبرامجها المطورة والتي من شأنها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من شبكات الاتصالات لتكثيف الإجراءات الصحية لحماية الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ودشنت وزارة الصحة الإماراتية سيارة ذكية ذاتية القيادة مهمتها توزيع كمامات الوجه والمطهرات والقفازات على سكان مجمع سكني بالشارقة وكذلك للعمال الموجودين في هذه المنطقة بالتعاون مع مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة وشركة هواوي للإليكترونيات.
وتثبت الوزارة من خلال هذه المبادرة أنها توظف كل جهودها وما وصلت إليه من تطور تكنولوجي من أجل مكافحة فيروس كورونا.
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التعليقات على سيارة إماراتية تكافح كورونا بطريقة مبتكرة
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