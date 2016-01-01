تجنب غسل الخضراوات والفاكهة بالصابون لهذا السبب الخطير

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تجنب غسل الخضراوات والفاكهة بالصابون

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والقلق المستمر تسعى النساء للمبالغة في التنظيف والتعقيم ويظهر ذلك في غسل الخضورات والفاكهة بالصابون.

وحذرت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، من غسل الخضروات والفاكهة بالصابون أو أي منظف للغسيل فيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية وتغيير طعم الخضروات.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية خلال منشور لها، أنه من الافضل غسلها تحت الماء الجاري بشكل جيد و استخدام فرشاة خاصة إذا كانت صلبة كالبطاطا لتنظيفها من الأتربة والعوالق أو نقعها بماء أو ماء وقليل من الخل.

ويذكر أن فيروس كورونا هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوى، وتظهر أعراضه خلال 14 يوم من ظهوره وهي الكحة الناشفة وارتفاع درجة الحرارة.

المصدر: elbalad

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