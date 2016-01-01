أنا غلاوي .. هشام حنفي: لاعبو الأهلي دفعوا فلوس للجمهور عشان يسيبوني في المباريات .. فيديو



هشام حنفي هشام حنفي

كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سباب جمهور الأهلي له في إحدى المباريات .



وأكد حنفي ، عبر اون تايم ، أن حدث خلاف له مع مانويل جوزيه ، وقامت الجماهير بسبي فى التدريبات .



وشدد حنفي ، أنه علم أن هناك بعض اللاعبين دفعوا أموالا للجماهير لسبي لخروجي عن تركيزي.

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وأشار إلى أن جمهور الزمالك لا يحبه، لأنه دائما ما كان يسجل في مرمى الفارس الأبيض، ويؤدي بقوة في مباريات القمة، معلقا: "عارفين إني غلاوي".وبدأ هشام حنفي مسيرته داخل نادي الصيد برفقه حازم امام أسطورة الزمالك وأحمد عبدالله.