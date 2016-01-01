كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سباب جمهور الأهلي له في إحدى المباريات .
وأكد حنفي ، عبر اون تايم ، أن حدث خلاف له مع مانويل جوزيه ، وقامت الجماهير بسبي فى التدريبات .
وشدد حنفي ، أنه علم أن هناك بعض اللاعبين دفعوا أموالا للجماهير لسبي لخروجي عن تركيزي.
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التعليقات على أنا غلاوي .. هشام حنفي: لاعبو الأهلي دفعوا فلوس للجمهور عشان يسيبوني في المباريات .. فيديو
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