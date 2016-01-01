نشرت جامعة هونج كونج الصينية تقرير يفيد بأن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران ، و هو وباء يصيب كبد الإنسان و ينهي عليه في أيام ، بالرغم من وجود المرض في الأساس و يصاب به المواطنين إلا أنه يبدو أن المرض بدأ يصبح غاية في الشراسة و السرعة.
وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية " ، أن جامعة هونج كونج حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي ، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض و حسب أبحاث الأطباء اكتشفوا ضلوع الفئران في المرض و تأثيره المميت على الانسان .
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التعليقات على مرض غامض ينتشر في الصين .. والعلماء : ليس لدينا أي تفسير
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