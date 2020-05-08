

ننشر أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق السبت 9 مايو ننشر أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق السبت 9 مايو

شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات السبت 9 مايو، وبعد انخفاض استمر لمدة أربعة أيام متتالية مع انتهاء التعاملات.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الأسمنت المحلية، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



أسمنت المسلح

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سجل سعر الأسمنت المسلح 750 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 750 جنيه للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 740 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 750 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 740 جنيه للطن، وأسمنت حلوان 750جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 790 جنيهات للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن.الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 678 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 685جنيهات للطن، وسجل أسمنت الواحة 685 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 678جنيهات للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 780 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.