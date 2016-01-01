

وسط إجراءات احترازية.. تشييع جثمان أول طبيب متوفى بـ كورونا بالشرقية.. صور وسط إجراءات احترازية.. تشييع جثمان أول طبيب متوفى بـ كورونا بالشرقية.. صور

شيع عدد كبير من أهالي قرية النعامنة بمركز ومدينة منيا القمح في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، جثمان الدكتور "أحمد دراز"، نائب مدير إدارة الطب الوقائي بمدينة منيا القمح، والذي توفي داخل مستشفي العزل بأبو خليفة بمدينة الإسماعيلية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ووصل جثمان الطبيب عبر سيارة إسعاف مخصصة في الساعات الأولي من صباح اليوم، وكان في انتظارها فريق من الطب الوقائي، ورئاسة مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أهالي القرية وذوي الطبيب.



وتم تشييع الجثمان وسط إجراءات احترازية وسط حالة من الحزن من أهالي القرية وأصدقاء الفقيد.

فيما تقدم كل من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، أحد أفراد الطقم الطبي من الجيش الأبيض.وصرح الدكتور هشام مسعود، بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أجرت اتصالًا هاتفيًا بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ للتنسيق بإطلاق اسم الطبيب علي أحد مراكز طب الأسرة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح تخليدًا لذكراه.وشغل الطبيب الراحل العديد من المناصب بالمنظومة الصحية، داخل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وكان من الطلاب المتفوقين علميا خلال مراحل الدراسة المختلفة وضمن رحلة إلي ألمانيا للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية.وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية، أنه شغل منصب طبيب ريف بإحدي الوحدات الصحية بمنيا لقمح، ثم تولي مديرًا للمركز الطبي، ثم مديرًا لمكتب صحة منيالقمح لعدة سنوات، ثم طبيب مقيم بمستشفى السعديين، وتدرج في المناصب إلي نائبًا لمدير وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالسعديين، ثم أصبح مديرًا لمستشفى السعديين المركزي، ثم انتقل للإدارة الصحية بمنيا القمح في بداية العام الحالي ليشغل مساعد مدير الإدارة للطب الوقائي.وأصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله، وظهرت النتائج المعملية إيجابية، منذ ٨ أيام يوم الخميس الموافق ٣٠ إبريل، وتم نقله لمستشفي العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية، ثم توفاه الله أمس الجمعة.











