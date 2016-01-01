رفض طلب الإفراج عن حمدي النقاز.. وتحديد موعد الجلسة الجديدة



حمدي النقاز حمدي النقاز

رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة، طلب الإفراج عن الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.



وكشف المتحدث الرسمي باسم المحكمة في تصريحاته مع إذاعة موزاييك التونسية: "المحكمة رفضت الطلب المقدم من محامي حمدي النقاز بالإفراج عن اللاعب اليوم الجمعة".



وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم 15 مايو المقبل، للنظر في قضية حمدي النقاز، وفقا للإذاعة التونسية.

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وحُكم على النقاز بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تعرضه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال.ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.