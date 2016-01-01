رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة، طلب الإفراج عن الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.
وكشف المتحدث الرسمي باسم المحكمة في تصريحاته مع إذاعة موزاييك التونسية: "المحكمة رفضت الطلب المقدم من محامي حمدي النقاز بالإفراج عن اللاعب اليوم الجمعة".
وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم 15 مايو المقبل، للنظر في قضية حمدي النقاز، وفقا للإذاعة التونسية.
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التعليقات على رفض طلب الإفراج عن حمدي النقاز.. وتحديد موعد الجلسة الجديدة
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