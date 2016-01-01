حكى عمر جابر لاعب نادي بيراميدز تفاصيل أزمته الأخيرة والتي تقدم على أثرها ببلاغ للنيابة ضد من وصفهم بأصدقائه السابقين.
وقال عمر جابر: "فوجئت بتلقي تهديدات لي ولأسرتي من أشخاص كانوا مقربين جدا مني".
وأوضح في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "أشخاص كانوا أصدقائي ووقعت أزمات بيننا وانتهت صداقتنا منذ سنتين".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عمر جابر يروي تفاصيل أزمة "التهديدات بالقتل له ولأسرته"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق