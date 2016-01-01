مديرية تعليم سيناء تحدد عددا من الضوابط عند تسليم الأبحاث الورقية

حددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عدد من الضوابط بشان قيام أولياء الأمور والطلبة بتسليم الأبحاث الورقية بالمدارس والمقرر لها ان تبدأ اليوم السبت ٩ مايو وتنتهي يوم ١٦ مايو الجاري. حفاظا علي سلامتهم .
وقال عبد العزيز عطية وكيل الوزارة، بأنه يجب الإلتزام بكثرة المحاولة على رفع البحث على المنصة وذلك لاتاحة الفرصة لغير قادرين على رفع الأبحاث لظروفهم القهرية.
- الإلتزام بالقواعد والتدابير الاحترازية للمدرسة.
- الإلتزام بالقواعد الأمنية وارشادات امن المدرسة والمسؤلين عن توجيهكم لتسليم البحث بسرعة ويسر .
- تقليل عدد الأفراد للحضور إلى المدرسة والاكتفاء فقط أما الطالب أو ولى الأمر فقط .
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