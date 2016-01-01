مديرية تعليم سيناء تحدد عددا من الضوابط عند تسليم الأبحاث الورقية



مديرية تعليم سيناء مديرية تعليم سيناء

حددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عدد من الضوابط بشان قيام أولياء الأمور والطلبة بتسليم الأبحاث الورقية بالمدارس والمقرر لها ان تبدأ اليوم السبت ٩ مايو وتنتهي يوم ١٦ مايو الجاري. حفاظا علي سلامتهم .



وقال عبد العزيز عطية وكيل الوزارة، بأنه يجب الإلتزام بكثرة المحاولة على رفع البحث على المنصة وذلك لاتاحة الفرصة لغير قادرين على رفع الأبحاث لظروفهم القهرية.



- الإلتزام بالقواعد والتدابير الاحترازية للمدرسة.

- الإلتزام بالقواعد الأمنية وارشادات امن المدرسة والمسؤلين عن توجيهكم لتسليم البحث بسرعة ويسر .

- تقليل عدد الأفراد للحضور إلى المدرسة والاكتفاء فقط أما الطالب أو ولى الأمر فقط .

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- يمنع منعا باتا دخول الطالب أو ولى الأمر بغير وسائل الأمان من كمامات وقفازات .- سرعة تسليم البحث دون السؤال عن أى استفسارات حيث اننا جهة استلام وتسليم فقط للجهات المختصة مع الخروج من المدرسة بأقصى سرعة لترك الفرصة لغيرك .- ضرورة تواجد نسخة ,PDF من البحث الذى تم عمل محاولة لرفعه على المنصة(على اسطوانة او فلاشة او نسخة على التليفون الموجود به المنصة) وذلك لرفع البحث اولا حيث سيتم سؤالك عليه.- عدم التواجد نهائيا فى اى مكان بالمدرسة غير مكان تسليم الأبحاث والا ستعرض تفسك للمسائلة القانونية .- تنبيه خاص بالنسبة للأبحاث المجمعة فرد واحد فقط هو المسؤل عن التواجد للتسليم على أن يكون معه أكواد المجموعة التى شاركت فى إعداد البحث لتسجيلها ولن يسمح لأى مجموعة بالدخول للتسليم.