عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل بلا أعطال ولم تصلنا شكاوى من طلاب أولى ثانوي حتى الآن

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أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية منذ صباح اليوم، السبت، لدى طلاب الصف الأول الثانوي أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانوية الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحًا.



وأوضحت عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.



وكان دخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بشكل إلكتروني من المنازل.

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ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:القاهرةالجيزةالإسكندريةأسيوطكفر الشيخقناالفيومدمياطالإسماعيليةأسوانبورسعيدشمال سيناءالوادي الجديدجنوب سيناءأما المجموعة الثانية من الطلاب فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:الشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروحويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/