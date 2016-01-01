موقع وزارة التربية والتعليم يتيح رابطا لتسجيل موقف استلام المشروعات البحثية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم من خلال صفحة بيانات التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم، إمكانية تسجيل موقف استلام المشروعات البحثية من الطلاب.



ويمكن الدخول على هذه الخدمة من خلال الرابط الآتي:



http://student.emis.gov.eg/new/

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وللتسجيل، لابد من توضيح نوع البحث (فردي - جماعي)، ونوع التسليم (إلكتروني - ورقي)، واسم البحث وتاريخ الاستلام.اقرأ أيضا | رسالة صوتية عاجلة من وزير التعليم بشأن ضوابط تسليم أبحاث طلاب المدارسويتم تسجيل موقف تسليم الأبحاث بالتعاون بين مختص شئون الطلاب وأخصائي التطوير بالمدرسة، أما بالنسبة للطلاب الذين تشاركوا في عمل بحث واحد جماعي، فيجب تسجيل كود كل طالب واختيار نوع البحث جماعي واستكمال باقي البيانات.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم السبت 9 مايو 2020 ، هو أول يوم في المهلة المحددة لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس سواء كانت إلكترونية أو ورقية.اقرأ أيضا | وزير التعليم : جدول مواعيد تسليم أبحاث الطلاب ينطبق على المشروعات الورقية فقطوقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "إن الطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هي منصة ادمودو الإلكترونية، لأننا سنستخدم هذه المنصة بعد ذلك، فمن الأفضل أن نتعود على استخدامها، كما أنها الطريق الآمن في ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا في التجمعات".ونشر الدكتور طارق شوقي رسالة صوتية جديدة وعاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ساعات من بدء تسليم أبحاث طلاب المدارس .وقال وزير التربية والتعليم إنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس، منعا للتجمعات والازدحام.وأضاف أنه لابد من الالتزام بالجدول، مشيرا إلى أن اليوم، السبت، سيتم تسليم أبحاث الصفين الثالث الابتدائي والأول الإعدادي، وبالتالي لو ذهب طلاب أي صفوف أخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول أبحاثهم وسيكون هناك زحام "على الفاضي".وتابع وزير التربية والتعليم: "لا داعي للاستعجال، فهناك أسبوع كامل لتسليم الأبحاث، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه".أما عن تسليم الأبحاث الإلكترونية، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة "ادمودو" حوالي 8 ملايين، وقال: "نحن نناشد هؤلاء الطلاب ألا يدخلوا على المنصة في وقت واحد، فالتسليم يمكن أن يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو".وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه، فما أكدته الوزارة هو الآتي:- الحل الأفضل والأبسط والأسهل والأضمن هو البحث الإلكتروني فقط، بحيث أنه سواء كان البحث مكتوبا بخط اليد أو بالكمبيوتر، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد لـ "بي دي اف" بأي طريقة ثم رفعه على منصة ادمودو من المنزل في أي يوم في الأسبوع، وسيظهر على المنصة وينتهي الأمر.- أما الطلاب المضطرون لتسليم الأبحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوبا بخط اليد على ورق فلوسكاب أو ورق عادي أو بأي قلم، فلا بد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة، ويغلقه ويسلمه للمدرسة، ويأخذ وصل الاستلام فقط.وأكد وزير التربية والتعليم أن "أي إرشادات تخالف ذلك هي إرشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون".ولسماع الرسالة الصوتية التي نشرها وزير التربية والتعليم منذ قليل اضغط هناhttps://soundcloud.com/tarek-shawki-746536887/project-delivery-final-note?fbclid=IwAR2l94DJmjcuSDcpPmbcFoPwrlVakO8Bk1MhN43xCWhUyNS3dp0_cJ-KpfU