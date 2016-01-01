بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم، جميع مدارس الجمهورية في استقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي لتسليم المشروعات البحثية التي تم إعدادها بشكل ورقي.
والتزمت مدارس محافظة القليوبية، بتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التي أوصى خلالها بضرورة منح أصحاب الأبحاث الورقية إيصالات تثبت إتمام عملية التسليم.
وقد حصل "صدى البلد" على صورة توضح شكل إيصالات استلام أبحاث طلاب مدارس القليوبية.
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التعليقات على المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من الطلاب وتمنحهم إيصالات استلام
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