لطلاب أولى ثانوي.. سجل شكواك من الامتحان عبر هذا الرابط



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على رابط تسجيل حضور وشكاوى الامتحانات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، بعد أداء الامتحان لمن يريد "تسجيل شكوى".



وقالت وزارة التربية والتعليم : "إن الدخول على هذا الرابط اختياري ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني من عدمه".



ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تسجيل حضور الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى بعد الاختبار، من خلال الضغط هنا

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اقرأ أيضا | لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. سجل شكواك من الامتحان عبر هذا الرابطوقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الإمكانية متاحة على هذا الرابط من خلال اتباع الخطوات التالية:- حدد نوع الخدمة (تسجيل حضور اختبار اليوم، أو تقديم شكوى أثناء الاختبار)- حدد الصف (الصف الأول الثانوي، أو الصف الثاني الثانوي)- ادخل اسم المستخدم الخاص بالاختبار (كود الطالب)- ادخل كلمة السر الخاصة بالاختبار- اضغط تسجيل دخولوكان طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة دخلوا منذ قليل على منصة الامتحان، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بشكل إلكتروني من المنازل.ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:القاهرةالجيزةالإسكندريةأسيوطكفر الشيخقناالفيومدمياطالإسماعيليةأسوانبورسعيدشمال سيناءالوادي الجديدجنوب سيناءأما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:الشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروحويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/