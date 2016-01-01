الدفاع الجديدي يشكو الزمالك في الفيفا بسبب حميد أحداد

كلف مجلس إدارة نادي الدفاع الجديدى المغربي محاميه ببدء إجراءات تقديم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم حصوله على نسبة 20% من انتقال حميد أحداد إلى الرجاء.
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وكان حميد أحداد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018، قادما من الدفاع الجديدي، قبل أن ينتقل اللاعب الصيف الماضي، إلى الرجاء المغربي لمدة موسم، على سبيل الإعارة.
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