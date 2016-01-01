الدفاع الجديدي يشكو الزمالك في الفيفا بسبب حميد أحداد



حميد أحداد حميد أحداد



كلف مجلس إدارة نادي الدفاع الجديدى المغربي محاميه ببدء إجراءات تقديم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم حصوله على نسبة 20% من انتقال حميد أحداد إلى الرجاء.



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وكان حميد أحداد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018، قادما من الدفاع الجديدي، قبل أن ينتقل اللاعب الصيف الماضي، إلى الرجاء المغربي لمدة موسم، على سبيل الإعارة.

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وذكر موقع "le360" المغربي، أن مجلس إدارة الدفاع الجديدي أبلغ محاميه الأجنبي بتجهيز شكوى ضد الزمالك في الفيفا، بعد عدم حصوله على نسبة 20 % من القلعة البيضاء من قيمة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء الموسم الماضي.وأضاف الموقع، أن نادي الدفاع سيطلب تعويضا 5% بجانب الـ 20%، في شكواه ضد الزمالك في الفيفا، على كل يوم تأخير، بناء على العقد الذي يربط الطرفين.وتابع الموقع، أن الزمالك يبرر رفضه دفع أي مبلغ للدفاع الجديدي، بسبب المقابل المادي الضعيف الذي حصل عليه من وراء انتقاله إلى الرجاء.