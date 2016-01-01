كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أن مجلس إدارة النادي يبحثون عرضا خارجيا لضم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي الحالي؛ من أجل تمهيد الطريق للتعاقد مع اللاعب مستقبلًا.
وأضاف المصدر، أن الأزمة حاليًا التي تكمن في مفاوضات نادي الزمالك مع صالح جمعة هو استمرار تعاقد الأخير مع الأهلي.
وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي تخوف من منح اللاعب الاستغناء الخاص به، ومن ثم الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض لمزاملة شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.
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التعليقات على الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة
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