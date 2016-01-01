الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم.. والطقس غائم يصاحبه أمطار ورياح



الطقس غائم يصاحبه أمطار ورياح الطقس غائم يصاحبه أمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، السبت، غائم جزئيا يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، وغائم أيضا على السواحل الشمالية يصاحبه فرصة أمطار خفيفة من 20% إلى 30% تقريبا على مناطق متفرقة والطقس معتدل، يصاحبه نشاط للرياح غربا.



وتشهد حالة الطقس، على شمال الصعيد، شبورة صباحا وطقس مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس مشمسا حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يظل الطقس باردا على جميع أنحاء الجمهورية، خلال ساعات الليل، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



وحول الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية، يتسبب في نشاط الرياح الموجود بالبلاد، وتكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

