بينهم 78 إسرائيليا بحالة خطيرة.. تل أبيب تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 16436

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، السبت، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 16436 بينهم 78 بحالة خطيرة، والوفيات 245 حالة.
وأكدت قناة "كان" العبرية، أن تخفيف أنظمة الطوارئ مستمر اليوم بشكل تدريجي، وذلك بفضل النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن في مكافحة فيروس كورونا.
ومن بين الخطوات الجديدة: إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة شريطة الوفاء بتعليمات وزارة الصحة وتحديد عدد المتسوقين في هذه الأماكن في آن واحد واتخاذ إجراءات النظافة والتعقيم.
كما تقرر إعادة فتح حضانات الأطفال الخاصة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ومراكز اللياقة البدنية والتمارين الرياضية.
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