بينهم 78 إسرائيليا بحالة خطيرة.. تل أبيب تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 16436



تل أبيب تعلن ارتفاع إصابات كورونا تل أبيب تعلن ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، السبت، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 16436 بينهم 78 بحالة خطيرة، والوفيات 245 حالة.



وأكدت قناة "كان" العبرية، أن تخفيف أنظمة الطوارئ مستمر اليوم بشكل تدريجي، وذلك بفضل النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن في مكافحة فيروس كورونا.



ومن بين الخطوات الجديدة: إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة شريطة الوفاء بتعليمات وزارة الصحة وتحديد عدد المتسوقين في هذه الأماكن في آن واحد واتخاذ إجراءات النظافة والتعقيم.





كما تقرر إعادة فتح حضانات الأطفال الخاصة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ومراكز اللياقة البدنية والتمارين الرياضية.

قد يعجبك أيضا...

ولا تزال مسألة تعطيل الدراسة خلال ما يسمى "عيد الشعلة لاغ باعومير" لدى اليهود يوم الاثنين القادم، قيد البحث، حيث يطالب أولياء أمور الطلاب بانتظام التعليم فيه، أما نقابة المعلمين فتطالب بأن يكون يوم عطلة كما هو المألوف.وقررت الحكومة الحظر على إيقاد الشعل البتة هذا العام، وهي أهم عادات هذا العيد؛ ويحظر دخول محيط جبل ميرون الجرمق وزيارة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي الموجود هناك، وهي أيضًا من عادات العيد.