سنغافورة تسجل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات فى سنغافورة تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع الإجمالي إلى 22460.
وقالت الصحة فى سنغافورة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 20 حالة.
وفى سياق منفصل أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم تسجيل حالة وافدة واحدة مصابة بالمرض سجلت في بلدية تيانجين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82887 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.
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