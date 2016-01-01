الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة



الصين تسجل إصابة واحدة جديدة الصين تسجل إصابة واحدة جديدة

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا.



وذكرت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.



وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة مقابل 16 حالة يوم الخميس.

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وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.