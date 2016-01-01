أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا.
وذكرت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.
وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة مقابل 16 حالة يوم الخميس.
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التعليقات على الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة
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