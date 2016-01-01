فيديوجراف.. مواصفات الكمامة القماش للحماية من فيروس كورونا



مواصفات الكمامة مواصفات الكمامة

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بعدد من الدول على مستوى العالم، أقبل الكثير من الأشخاص على ارتداء الكمامات الطبية كإجراء احترازي للوقاية من هذا المرض الذي أسفر عن إصابة الآلاف ووفاة المئات.







أوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى (على سبيل المثال ، متاجر البقالة والصيدليات) ، خاصة في المناطق التي ينتقل فيها المجتمع بشكل كبير.

قد يعجبك أيضا...

كما تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) باستخدام أغطية وجه بسيطة من القماش لإبطاء انتشار الفيروس.