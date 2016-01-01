

طريقة عمل فتة كباب حلة للشيف شربيني.. فيديو طريقة عمل فتة كباب حلة للشيف شربيني.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل فتة كباب حلة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير فتة كباب حلة

لحم مكعبات

بصل

ثوم

كرات

كرفس

جزر

حبهان

ورق لورا

قرفة أعواد



جوزة الطيب

بهارات طماطم

صلصة طماطم

خل

عيش بلدي

أرز

زيت

ملح فلفل أسود



طريقة عمل فتة كباب حلة:

* يفرم الثوم ثم قطعي العيش البلدي مربعات ثم يتبل بالثوم المفروم وزيت الزيتون والبهارات، ويوضع في صينية تدخل فرنا ساخنا لتحمر

* يوضع ماء في حلة على النار بمجرد أن يغلي يضاف إليه زيت وملح وأرز مغسول ومصفى ويترك لينضج على نار هادئة

* يقطع البصل مكعبات متوسطة ويوضع في حلة بها زيت على النار ثم يضاف الكرات والكرفس المفروم مع مكعب

* يضاف اللحم المكعبات مع القرفة الأعواد والبهارات وورق اللورا والحبهان وجوزة الطيب وملح وفلفل وجزر مكعبات، ونستمر في التقليب

* تضاف ملعقة صلصة طماطم وطماطم مقطعة وماء، ويترك ليغلي حتى ينضج اللحم

* يوضع ثوم مفروم مع زيت حتى يحمر في طاسة على النار ثم يضاف الخل وصلصة طماطم وطماطم مقشرة ومفرومة، وتترك حتى تتسبك

* يوضع العيش المحمص مع اللحم ثم الأرز الأبيض ثم اللحم وعليه الصلصة ويقدم في طبق التقديم

