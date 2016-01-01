ناعمة ولذيذة.. طريقة تحضير بسبوسة الخلاط.. فيديو



طريقة تحضير بسبوسة الخلاط طريقة تحضير بسبوسة الخلاط

البسبوسة إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة، والشهية ومن أشهر أنواع الحلوى تقديما في شهر رمضان، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، طريقة تحضير بسبوسة الخلاط، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق.



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 30 دقيقة

تكفي لـ : 7 اشخاص



ويمكن تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة مختلفة، إلا أن هذه الوصفة سهلة وبسيطة، وسوف تجعلك تحصلين عن نفس ونعومة مذاقها في محلات الحلوي، وإليكم طريقة تحضير بسبوسة الخلاط بالتفصيل..

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طريقة تحضير بسبوسة الخلاط:مقادير طريقة تحضير بسبوسة الخلاط :2 بيض3/4 كوب حليب3/4 كوب زيت3/4 كوب سكر2 كوب سميد ناعمباكو بيكنج بودر2 حبة يوسفيملعقة كبيرة خلرشة ملح( الشربات )كوب سكركوب ماء1 حبة يوسفي او برتقال مقطعةطريقة تحضير بسبوسة الخلاط :1- نحضر الخلاط ونضع به البيض ونضع الخل والسكر والزيت والحليب، ونضربهم جيدا في الخلاط ثم نضع حبتين اليوسفي، ونخلط جيدا ثم نحضر بوله ونضع بها مصفاة ونصفي الخليط جيدا.2- ثم نضع البيكنج بودر على السميد ونخلطهم ببعض ثم ننزل بهم على الخليط السائل ونخلط جيدا بالمضرب السلك.3- ثم نحضر صينية وندهنها بدهنه زيت بسيطة ثم نضع بها ورقة زبدة ، ونضع فيها خليط البسبوسة.4- نضع على الوجه لوز وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة فوق وتحت حتى تمام التسوية.5- نخرجها من الفرن، و نسقيها بالسيرب الشربات الساخن وهي ساخنة ونتركها حتى تهدأ ثم نرفع البسبوسة من الصينية بورق الزبدة، ونضعها فى طبق التقديم ..