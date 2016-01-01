نقدم لكم طريقة عمل كيك قمر الدين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بي سي سفرة.
مقادير كيك قمر الدين
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب عصير قمر الدين
نصف كوب زيت
كوب سكر
3 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
3 كوب عصير قمر الدين
3 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة سكر حسب الرغبة
جوزهند
طريقة تحضير كيك قمر الدين
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح و يضرب في الخلاط السكر مع عصير قمر الدين والزيت والبيض والفانيليا
* يضاف خليط قمر الدين لخليط الدقيق ويقلب المزيج ويصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لذيذ بعد الإفطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق