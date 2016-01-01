لذيذ بعد الإفطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لذيذ بعد الإفطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين

صورة الخبر: كيك قمر الدين
كيك قمر الدين


نقدم لكم طريقة عمل كيك قمر الدين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بي سي سفرة.

مقادير كيك قمر الدين
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كوب عصير قمر الدين
نصف كوب زيت
كوب سكر
3 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
3 كوب عصير قمر الدين
3 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة سكر حسب الرغبة
جوزهند
طريقة تحضير كيك قمر الدين
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح و يضرب في الخلاط السكر مع عصير قمر الدين والزيت والبيض والفانيليا

* يضاف خليط قمر الدين لخليط الدقيق ويقلب المزيج ويصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تمام النضج لمدة حوالي 45 دقيقةو تترك الكيكة لتبرد

تزيين الوجه

* يسخن قمر الدين على النار ويضاف له السكر ويقلب الخليط

* يقلب النشا في القليل من الماء ثم يضاف إلى خليط قمر الدين ويقلب الخليط حتى الغليان
* يزال وجه الكيكة وتقطع ويضاف قمر الدين على الكيكة وترش بجوز الهند وتقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لذيذ بعد الإفطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73399

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager